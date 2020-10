Morgen minder bussen en trams door een vakbondsactie bij De Lijn: waar kan je hinder verwachten?

“We vermoeden dat de hinder overdag voelbaar zal zijn op de stadsnetten en wat minder op het platteland, omdat we daar vaker met verpachte lijnen werken,” aldus nog Van der Sype. Verpachte lijnen worden bediend door busbedrijven die met eigen personeel ritten voor De Lijn uitvoeren.

De belbuscentrale zal telefonisch niet bereikbaar zijn, digitaal reserveren kan wel. Hou er echter rekening mee dat sommige belbusritten sowieso niet gereden zullen worden. De speciale autobussen die sinds maandag de drukke lijnen naar de scholen versterken, zullen dan weer wel rijden.

De meeste Lijnwinkels blijven dicht, maar – en dat is onder voorbehoud – de winkels in onder meer Ieper, Turnhout, Sint-Truiden, Tervuren, Ieper, Kortrijk en Oostende zouden wel klanten kunnen ontvangen.

Reizigers kunnen vanaf 6 uur morgenochtend via deze link opzoeken of hun bus of tram rijdt. Realtime-informatie over je rit vind je ook op de haltepagina van de app of de gewone website van De Lijn.