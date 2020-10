Mysterieus toetergeluid in Sint-Michiels in Brugge: "Het lijkt wel de stoomboot van Sinterklaas"

Philip Lavens hoort het toetergeluid al meer dan een jaar in zijn huis in de Galbertuslaan. "Het weerklinkt soms uren aan een stuk. Het duurt telkens 7 à 8 seconden en het komt om de 5 minuten. Soms blijft het uren weg om daarna terug te keren. En ook ’s nachts gaat het door. Het overschrijdt de geluidsgrens niet. Dus je kan geen klacht indienen”, zegt Philip. “Maar het is meer dan vervelend. Als je er begint op te letten, word je er helemaal gek van.”

Philip Lavens probeert tevergeefs de bron van het geluid te vinden. "Het is moeilijk om de richting te bepalen van waaruit het getoeter komt. Geluid weerkaatst op huizen en er staan hier ook veel bomen die geluidsdempend werken. Het valt niet te traceren. Ook de milieudienst van de stad Brugge vindt het niet en zit ermee verveeld. "

Philip vermoedt dat het geluid iets met een verwarmingstoestel te maken heeft. “Tijdens de hittegolf deze zomer hebben we het niet gehoord. Net daarom denk ik aan een gasverwarmingstoestel. Aannemers zeggen me dat bij zo'n toestel overtollig gas bij overdruk weggelaten wordt. Misschien is het dat."