Nederlands-Limburg wordt rode zone: Alleen nog essentieel reisverkeer mogelijk tussen beide Limburgen

Bijna heel Nederland kleurt intussen rood. Alleen Zeeland is nog oranje, want Nederlands-Limburg krijgt vanaf morgen dus ook code rood. En dat heeft gevolgen voor het grensverkeer tussen beide Limburgen, zegt burgemeester Marino Keulen van Lanaken. "Alleen essentiële verplaatsingen zijn nog toegelaten over de grens, dat is dus voor het werk, om naar school te gaan, bij co-ouderschap of om een familielid te verzorgen."

Voor andere redenen mag je de grens niet meer over, zegt Keulen. "Dus als dat is om te sporten, voor ontspanning, of om vrienden te bezoeken of naar je plek op de camping te gaan, dan mag dat allemaal niet meer", somt de burgemeester op.

De impact op een grensgemeente als Lanaken is erg groot. Er wonen in Lanaken bijna 7000 Nederlanders, en die hebben heel wat familie en vrienden in Nederland. "Maar mensen moeten die code rood wel serieus nemen", voegt Keulen er aan toe, "en beseffen dat een aantal verplaatsingen niet meer kan. De politie gaat dat steekproefgewijs controleren, maar we gaan de grens niet sluiten."