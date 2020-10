Nieuwe kroonprins van Koeweit legt eed af

Sjeik Meshaal begon zijn carrière bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Hij leidde daar in 1967 de Algemene Opsporingsdienst, die hij in 1980 had omgevormd tot de Staatsveiligheidsdienst. Hij was sinds 2004 ook plaatsvervangend opperbevelhebber van de Koeweitse Nationale Garde, een elitekorps dat verantwoordelijk is voor de verdediging van het grondgebied van het emiraat en onafhankelijk is van het reguliere Koeweitse leger.