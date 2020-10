Amerikaanse dichteres Louise Glück wint de Nobelprijs voor Literatuur

Naast schrijver is ze ook een professor Engels aan de Yale Universiteit in New Haven, Connecticut. Dit jaar zullen de Nobelprijswinnaars niet samenkomen Stockholm in december om hun prijs in ontvangst te nemen, wegens de coronapandemie. Glück zal waarschijnlijk de prijs in ontvangst kunnen nemen op de universiteit waar ze werkt. Haar ontvangstspeech zal dan digitaal uitgezonden worden.