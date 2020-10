Gouverneur Jos Lantmeeters van Belgisch-Limburg over code rood in Nederlands-Limburg: "Gebruik je gezond verstand"

"We gaan niet extra controleren en zeker geen grenzen sluiten", zegt gouverneur Jos Lantmeeters. "Maar we raden iedereen wel af om de grens over te steken als dat niet nodig is." Wie dat toch doet, moet zijn verantwoordelijkheid nemen: een mondmasker dragen en met niet te veel mensen samenkomen, net zoals in België. Als we langer dan 48 uur in Nederlands-Limburg blijven, moeten we ons laten testen en in quarantaine gaan.

"Ik vraag aan de mensen om hun gezond verstand te gebruiken," gaat Lantmeeters verder, "en zich te gedragen alsof er geen grens is. Wat je in Belgisch-Limburg niet zou doen, moet je in Nederlands-Limburg ook niet doen. De voorzorgsmaatregelen die je hier neemt, moet je daar ook nemen."