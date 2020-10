Ook eetcafés en koffiebars moeten dicht in Brussel: "Hun hoofdactiviteit is niet het serveren van eten zoals bij restaurants"

Maar die duidelijkheid is er nu dus: àlle cafés in Brussel moeten een maand dicht, alleen restaurants mogen open blijven. Volgens het Koninklijk Besluit dat vandaag in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, moeten we kijken naar de hoofdactiviteit van de horecazaak. Voor restaurants is die hoofdactiviteit eten serveren, dus zij mogen openblijven. Drankgelegenheden die kleine gerechten serveren zoals croque monsieur of tapas vallen daar niet onder, want hun hoofdactiviteit is het serveren van drank en niet het bereiden van eten. En dat betekent dat ook eetcafés en koffiebars moeten sluiten.