Parket gaat niemand vervolgen voor dood 17-jarige na aanrijding door politiecombi in Brussel

Als het van het parket afhangt, wordt niemand vervolgd voor de dood van de 17-jarige Mehdi. Die werd op 20 augustus van vorig jaar aangereden in het centrum van Brussel door een politiecombi, en overleefde de aanrijding niet. De familie had een klacht met burgerlijke partijstelling ingediend en een onderzoeksrechter ging na of er sprake was van onvrijwillige doodslag.

Het Brusselse parket heeft nu een mededeling over het voorval verspreid. Daarin stelt het dat de jongen te voet op de vlucht ging voor een politiecontrole, door het rood het zebrapad overliep - voorbij een dubbele file - en gegrepen werd door een combi. Die was onderweg naar een andere zaak, met zwaailicht maar zonder sirene. De combi reed 95 kilometer per uur.

Dat betekent niet dat de zaak helemaal is afgehandeld. Als de familie nog extra elementen aandraagt, kunnen er altijd nieuwe onderzoeksdaden gesteld worden. En uiteindelijk is het de raadkamer die zal beslissen of er een proces komt.