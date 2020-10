Pick-uptrucks voor privégebruik zijn binnenkort fiscaal voordeel kwijt

In België worden er al drie jaar op een rij zo'n 7.000 pick-uptrucks per jaar verkocht. De voorbije tien jaar is de verkoop ervan verdrievoudigd.

In januari berekende VRT NWS dat je op een grote pick-uptruck zoals een Dodge RAM maar liefst 11.000 inschrijvingtaks zou moeten betalen, omdat de wagen een grote impact heeft op het milieu. Maar dat valt helemaal weg, omdat het voertuig automatisch wordt ingeschreven als lichte vracht. Daardoor is ook de jaarlijkse verkeersbelasting een pak minder duur. Die komt op 147 euro per jaar in plaats van 4.000 euro.