Plan International België vraagt regering om meer te investeren in onderwijs voor meisjes

Dat is pronlematisch, zegt Heidy Rombouts van Plan International België. "Want school is meer dan leren lezen en schrijven, het is ook emancipatie". De organsiatie roept daarom de nieuwe regering op om meer dan ooit te investeren in onderwijs in ontwikkelingslanden, met name voor meisjes. "Anno 2020 kan uitsluiting van meisjes uit het onderwijs echt niet langer", zegt Rombouts.