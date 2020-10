Woedende studenten en arbeiders komen op straat tegen nieuwe arbeidswet in Indonesië

Duizenden demonstranten komen in verschillende Indonesische steden op straat om zich te verzetten tegen de nieuwe arbeidswetgeving. De demonstranten zijn van mening dat die nieuwe wet niet in het voordeel is van de werknemers. Zo zou ze de ontslagvergoeding worden verlaagd, zouden er geen beperkingen meer zijn op handenarbeid door buitenlandse werknemers, de uitbesteding zou worden verhoogd en de maandelijkse lonen worden omgezet in een uurloon.