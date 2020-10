Rode Kruis slaat alarm over geweld in Nagorno-Karabach: "Bescherm burgerbevolking en respecteer internationaal recht"

Het Internationale Rode Kruiscomité is al sinds 1992 actief in Nagorno-Karabach en werkt samen met de lokale nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen in Armenië en Azerbeidzjan. De voorbije 28 jaar werden duizenden mensen getroffen door landmijnen waar ze vaak blijvende verwondingen aan overhielden, en meer dan 4.500 mensen blijven vermist.

Door de intensiteit van de gevechten is Nagorno-Karabach momenteel bijna ontoegankelijk, maar het Rode Kruis staat telefonisch in contact met mensen in de frontlinie. Door hun getuigenissen krijgt de organisatie een beter beeld van de humanitaire noden ter plekke.