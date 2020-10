Spaanse Hooggerechtshof verwerpt door de regering opgelegde lockdown in hoofdstad Madrid

Het Spaanse Hooggerechtshof maakt de door de centrale regering opgelegde lockdown van de hoofdstad Madrid ongedaan. Volgens het hof ondermijnen de maatregelen de fundamentele rechten en vrijheden van de 4,5 miljoen Madrilenen die eraan onderworpen waren. De maatregelen waren ingesteld om de snelle verspreiding van het coronavirus in de Spaanse hoofdstad in te dammen. Ze traden afgelopen vrijdag in werking.