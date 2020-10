Test Aankoop bezorgd over veiligheid elektrische steps: "Wij raden ze af"

De consumentenorganisatie kocht online 11 verschillende steps die het door een onafhankelijk labo uitgebreid liet testen. Jens Van Herp van Test Aankoop in "De inspecteur" op Radio 2: "In het labo werd enerzijds een testsimulatie gedaan van alledaags gebruik. Versnellingen, vertragingen, heuvel op en heuvel af. Daarnaast werden ook de technische aspecten van de elektrische steps doorgelicht. Dat gaat dan om remafstand, vering en batterijkwaliteit."

Vragen bij veiligheid

Om te beginnen moest Test Aankoop één van de aangekochte steps uitsluiten voor de test. De Kugoo S1 pro vermeldt namelijk een topsnelheid van 30 km/u en dat mag niet. De toegelaten topsnelheid voor deze steps in de EU is 25 km/u. Ondertussen liet de producent van deze step wel weten de maximumsnelheid aan te passen. Maar ook de andere steps deden de wenkbrauwen fronsen. Zo erg dat Test Aankoop vreest dat bij de meeste steps de veiligheid van de gebruiker in het gedrang komt.

Jens Van Herp: "Van alle toestellen die we hebben getest is er maar eentje spatbestendig. Dat wil zeggen dat al die andere steps niet bruikbaar zijn als het regenweer is. Je batterij zal het daardoor dus vrij snel laten afweten. Ook zijn de remafstanden van heel wat van deze steps abominabel. Als het regent ga je moeten inboeten op een veilige remafstand. Sommige rammelen ook gewoon als je er mee rondrijdt en vaak is de vering ook zoek. De hoge kostprijs van deze steps staat echt niet in verhouding tot de kwaliteit die je er voor krijgt."

"Wij raden deze steps af"

Normaal gezien werkt Test Aankoop bij z'n vergelijkende testen met een 'beste van de test'. Het merk of product dat volgens hen op van van prijs en kwaliteit het beste is voor de consument. Maar bij deze test wil Test Aankoop geen 'beste van de test' kiezen. Jens Van Herp: "We denken dat we het hier deontologisch niet kunnen maken een 'beste van de test' te kiezen. We raden op basis van onze resultaten dan ook af een elektrische step in huis te halen. Wil je echt investeren in een mobiliteitsoplossing raden wij aan een fiets of plooifiets te kopen."

Ook bij de herstelbaarheid van deze steps stelt Test Aankoop zich grote vragen: "Wij vrezen dat als er problemen opduiken met je step het heel moeilijk zal zijn om hem te laten herstellen. Zeker als je hem online hebt aangekocht zal dat probleem zich stellen."

Alle resultaten van het onderzoek dat Test Aankoop deed kan je hier terugvinden.