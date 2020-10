Trailer met sport- en spelmateriaal trekt naar Mechelse jongeren

"Doordat we de jongeren op informele momenten actief laten kennismaken met sport en spel, zullen ze de vaardigheden of interesse sneller kunnen oppikken. Het aanmoedigen om de stap te zetten naar een georganiseerd sportaanbod wordt gemakkelijker. Door de aanwezige info over het Mechels sportaanbod in de vorm van flyers en folders, kunnen we meteen informeren en doorverwijzen.”, aldus Abdrahman Labsir (Open VLD), schepen van sport, jeugd en preventie. "De truck is daarnaast voorzien van een mooi design dat zelf gemaakt werd door een van de Buurtsportjongeren, Kevin Ceylan. Een mooi voorbeeld waarbij talenten optimaal worden ingezet. Ik ben alvast super trots op het resultaat en ben ervan overtuigd dat het veel succes zal hebben bij onze jeugd!"