Uitbater Kempens tuincentrum: "Zelfs Engelse radiostations bellen mij over die blote tuinkabouter"

Jef Pelckmans blijft zich verbazen over de aandacht voor het verhaal. "Deze ochtend ben ik gecontacteerd door Engelse radiostations die me vroegen of het verhaal van de blote kabouters in België echt was. Ook vanuit Nederland krijg ik berichten. De commotie leeft dus ook daar", zegt Pelckmans aan Radio 2 Antwerpen.

Toch begrijpt Pelckmans de heisa niet. "Dit gaat er toch een beetje over. Als een tuinkabouter met blote borsten al niet meer zou mogen, dan is het einde zoek. Wat dan met Manneken Pis of het metersgrote blote vrouwenbeeld voor het Turnhoutse gerechtshof", vraagt hij zich af. "Maar goed, elke verkochte kabouter is goed nieuws voor mij", besluit de Kempense ondernemer.