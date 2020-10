Vakbonden Alma eisen compensatie voor werkloos personeel: "Mensen hebben sinds lockdown loonverlies"

De directie heeft daarop beslist om tijdelijk geen warme maaltijden meer aan te bieden, maar enkel nog snacks te serveren, waardoor de 110 personeelsleden tijdelijk technisch werkloos zijn. En dus moet de directie zorgen voor een compensatie, zegt Verhooghe: "Wij vragen op korte termijn een financiële tegemoetkoming om het loonverlies dat de mensen geleden hebben, het koopkrachtverlies, voor een deel te compenseren. In heel wat sectoren en bedrijven geeft de werkgever of een sociaal fonds van het paritair comité, een bijkomende financiële tegemoetkoming. Op lange termijn verwachten we dat de directie met een relanceplan komt, en dat de toekomst voor Alma uitgetekend wordt."