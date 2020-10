Minister Vandenbroucke (SP.A) over sluiting cafés: "Geen wetenschappelijk bewijs, maar politiek moet ageren"

Maar zijn cafés dan echt een broeihaard? Minister Vandenbroucke stelde dinsdagavond in "Het Journaal" inderdaad dat "we weten dat het virus daar een broeihaard vindt". "Dat zijn echte hotspots. Niet alle cafés, maar te veel om het toe te laten", klonk het.

In de Kamer vanmiddag gaf Vandenbroucke toe dat er op dit moment eigenlijk geen sluitend wetenschappelijk bewijs is daarvoor. "Hard wetenschappelijk bewijs dat zegt "Nu moet u hier zoveel doen en daar zoveel doen"... Neen. De wetenschap is onzeker, de data zouden beter kunnen. We ageren in wetenschappelijk onzekerheid. Maar politiek moet beslissen. Vraag niet het ultieme bewijs, we moeten ageren."

Er zijn wel sterke vermoedens. In drukke cafés is het risico, aldus virologen en infectiologen, theoretisch gezien groter dat mensen elkaar besmetten. De minister haalde een metafoor boven om de beslissing te verdedigen. "Beeld u in dat we in oorlog zijn en de vijand komt over zee. We hebben veel kusten. We weten niet waar de vijand gaat aanvallen, we zijn onzeker. Wat gaan we doen? Daar waar de kusten het makkelijkst in te nemen zijn, daar gaan we versterken."

