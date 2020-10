Vermoorde Ilse Uyttersprot krijgt gouden zitje in sportcentrum Schotte Aalst

Het is niet de bedoeling dat iemand op het gouden zitje plaats neemt, maar wie wil kan de plaats reserveren, zegt Hannah Verdoodt van Sport Aalst: "Het is een zitje op de centrale tribune , helemaal bovenaan, in het midden van de rij. Het is de beste VIP plaats in de tribune. Het zitje zou moeten vrij blijven voor haar, maar we gaan er niet als een agent naast staan. Maar iedereen kan het zitje reserveren, en dat geld gaat dan naar de vzw Zijn: die zet zich in tegen geweld in alle mogelijke vormen. We namen het initiatief in overleg met de nabestaanden van Ilse, en zij hebben ook het goede doel gekozen. Tot nu zijn er nog geen aanvragen om het gouden zitje van Ilse Uyttersprot in sportcentrum Schotte te reserveren, maar mensen reageren wel positief. Ik ben er wel gerust in dat dat wel in orde komt."