2 dagen na Overlegcomité blijkt Brussels minister-president besmet, moeten alle andere ministers nu in quarantaine?

Maar nee: de politici die samen met Vervoort deelnamen aan het Overlegcomité dinsdag, gaan niet in quarantaine in afwachting van een coronatest. Dat bevestigt de woordvoerder van premier De Croo. "Het Overlegcomité vond plaats in de grootste zaal van het Egmontpaleis waar men afstand kon houden. Er werden ook mondmaskers gedragen. Het ging dus niet om een nauw contact." De ministers zullen zich wel moeten laten testen als ze COVID-symptomen beginnen te ontwikkelen.



Ook minister Frank Vandenbroucke zegt in "Vandaag" dat hij niet in quarantaine moet. "Ik heb meneer Vervoort goeiendag gezegd op ongeveer anderhalve meter afstand, met een mondmasker. Dat heeft zo'n 30 seconden geduurd. Daarna ben ik aan de tafel gaan zitten, op zo'n 15 à 20 meter van hem. We hebben 2,5 uur vergaderd in een goed verluchte zaal. Wat wil dat zeggen? Dat is geen risicocontact, dus ik moet niet in quarantaine. Ik heb het al nagevraagd bij een viroloog en ik ben gaan kijken naar de richtlijnen op de officiële website van Sciensano."