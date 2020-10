Voetbalclub FC Damme blij met én kritisch tegenover nieuwe gratis zakwoordenboekje "Aftrap" voor anderstalige voetballers

Voor de groep van William Deroo is de vraag: gebruik ik tijdens de training en de wedstrijden Frans, of Engels, of standaard Nederlands? Hij moet toegeven dat hij ook veel West-Vlaams spreekt. Het is een open vraag of een West-Vlaamse versie van "Aftrap" een goed idee zou zijn. Of belast je dan de nieuwkomers met nog een nieuwe taal: het West-Vlaams? In elk geval is het voor hem niet simpel om termen als "een blok zetten" en "rugdekking" in het Frans en het Engels uit te leggen.