Voormalig bankier uit Heist-op-den-Berg veroordeeld omdat hij geld van klant in eigen zak stak

De bankier had in 2012 een klant overtuigd om een "belegging'" te doen van 200.000 euro die zes jaar later meer zou opbrengen. In werkelijkheid kocht hij er onder meer een dure BMW mee en leefde hij zeer luxueus. Zes jaar later bleef er geen cent meer over. De klant kon geen klacht indienen voor oplichting omdat die intussen verjaard was. Verjaring treedt vijf jaar na de feiten op. Aangezien de belegging pas na zes jaar zou worden uitbetaald, had de klant eerder geen argwaan gekregen.



De vader van de bankier heeft inmiddels de schuld aan de klant terugbetaald, waardoor er geen burgerlijke partij was. Zijn zoon beweerde dat het nooit zijn bedoeling was om geld te stelen en zei dat hij er veel spijt van had. Hij werkt niet meer in de bankensector.