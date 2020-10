Amerikaanse president Trump wil soldaten terughalen uit Afghanistan tegen Kerstmis

De Amerikaanse president Donald Trump wil de resterende troepen in Afghanistan terugtrekken, en dat tegen het einde van dit jaar. Dat heeft hij laten weten via Twitter. Het is nog onduidelijk of het om een officieel bevel gaat. Enkele uren voordien sprak Robert O'Brien, Trumps veiligheidsadviseur, nog over een terugtrekking van een deel van de troepen tegen begin volgend jaar.