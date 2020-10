Waarom de coronabarometer er zo snel mogelijk moet komen

In maart nam het virus ons in snelheid en was het alle hens aan dek om de verspreiding ervan onder controle te krijgen. We slaagden hierin dankzij zware collectieve inspanningen en een alom aanwezige solidariteit. Omdat een werkzaam vaccin pas in de eerste helft van 2021 wordt verwacht, dienen we zolang onze levensstijl aan te passen aan het rondwarende virus.

Tot nog toe gebeurde dit ad hoc naargelang de schommelingen in de coronacijfers en op basis van niet altijd helder gecommuniceerde en coherente maatregelen. Wat we misten was een kapitein met een duidelijke ‘roadmap’. De aanstelling van een coronacommissaris en de invoering van de coronabarometer zijn in dit opzicht een uitstekende zaak, niet enkel vanuit een medisch en economisch, maar ook vanuit een psychologisch perspectief. De coronacommissaris is er intussen, de barometer komt er liefst zo snel mogelijk.