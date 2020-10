Ziek paard wandelt 100 kilometer van Overijse tot paardenkliniek in Lummen 

Marianne Stas woont in Overijse, maar haar roots liggen langs moederskant in Lummen. Daarom heeft ze goede connecties met de paardenkliniek Equitom. Het paard Ease had in die kliniek een operatie voor de boeg, die afgelopen maandag normaal plaatsvond. Maar bij het vertrek naar die kliniek ging het mis. "We wilden Ease in een ambulancetrailer zetten", vertelt Marianne. "Daar is ze zelf heel flink ingewandeld. Maar net toen we wilden vertrekken, raakte het paard in paniek. Door zijn balansprobleem is hij gevallen en heeft daar een trauma opgelopen. Het was daarna absoluut onmogelijk om hem nog in de trailer te krijgen. De enige oplossing was te voet gaan. Wandelen in een rechte lijn kan Ease wel nog."

Te voet dan maar dus, helemaal van Overijse naar Meldert (Lummen). Dat blijkt een stevige tocht te zijn. Het duo wordt nog vergezeld door een ander paard en een vriendin van Marianne. De groep is al drie dagen onderweg en zou morgenavond in Lummen moeten aankomen. "We moeten de grote banen vermijden, want dat is met paarden niet evident", vertelt de paardeneigenares. "Ease heeft zijn thuis ook nog nooit verlaten en is niet gewend aan verkeer. We nemen nu dus enkel ruiterpaden en bospaden, waardoor de wandeling 100 kilometer lang is geworden."

(Lees verder onder de foto:)