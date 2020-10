Kinder- en jongerenpsycholoog maakt zich zorgen: "Het is tijd dat we beginnen te luisteren naar jongeren"

Sarah Bal, klinisch psychologe en gedragtherapeute voor kinderen en jongeren in het UZ Gent, bevestigt dit. "Er is heel veel angst en onzekerheid bij jongeren over hoe het verder moet, op school en op sociaal vlak", zegt ze in "De ochtend" op Radio 1. "Hoe ga ik vrienden maken, als ik maar zo weinig mensen mag zien of ga ik mijn vrienden verliezen? Dat zijn de dingen die hen bezighouden. Het is vooral het gebrek aan perspectief dat hen nu angstig maakt."