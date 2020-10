Zuhal Demir wil snelle oplossing voor nieuwe Brugse voetbalstadions

De Raad van State verbiedt dat er een voetbalstadion langs de Blankenbergse Steenweg in Brugge komt. Daardoor is het stadiondossier weer geblokkeerd. Voor Cercle Brugge zou er een nieuw stadion langs de Blankenbergse Steenweg komen. Daardoor zou Cercle kunnen verhuizen uit het Jan Breydelstadion. Club Brugge wil dat stadion afbreken en er een stadion voor 40.000 toeschouwers naast bouwen. Zolang Cercle niet weg kan uit het Jan Breydelstadion, kan Club Brugge ook geen nieuw stadion bouwen.

In het Vlaams parlement kreeg minister Zuhal Demir vragen over het Brugse stadiondossier. Ze wil zo snel mogelijk met alle betrokkenen rond de tafel gaan zitten om een oplossing te zoeken. Ze nodigt iedereen morgen op haar kabinet uit om te kijken of er een snelle oplossing mogelijk is.

Zuhal Demir: "Alles hangt ervan af wat de voetbalploegen en het stadsbestuur van Brugge willen. Als ze een heel nieuw plan willen, dan zijn we weer voor een hele tijd vertrokken. Maar de Vlaamse regering kan het huidige plan ook remediëren met enkele kleine ingrepen. Maar dan moet dat binnen de 8 dagen gebeuren. Dat kan bijvoorbeeld door in kleinere parkeerterreinen langs de Blankenbergse Steenweg te voorzien. Want de Raad van State vindt het geplande parkeerterrein veel te groot."