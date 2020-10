Broers van 7 en 9 uit Ieper populair met video’s over WO I: "Op Facebook al 600.000 keer bekeken!"

De jongens zijn 9 en 7 jaar en noemen zich “Hooge boys”. Tijdens de lockdown begonnen ze filmpjes te maken over de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van voorwerpen in het museum vertellen ze een boel verhalen en geven ze op die manier geschiedenisles op kindermaat. Ze willen daarmee hun leeftijdsgenoten alles leren over de Eerste Wereldoorlog.

Op YouTube en Facebook worden de video’s gretig bekeken, ze worden gevolgd in 28 landen. Op Facebook hebben alle video's samen, maar liefst 600.000 keer kijkers. Ze worden zelfs herkend. “Toen we in Palingbeek gingen fietsen zeiden enkele kinderen toen: Ha, dat zijn de Hoogeboys van die filmkes!”, zegt Louis fier.