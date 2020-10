75-jarige Franse hulpverleenster vrij na 4 jaar gijzeling door jihadisten in Mali

Sophie Pétronin werd op 24 december 2016 ontvoerd door jihadisten in Gao, een stad in het noordwesten van Mali. Ze zorgde daar al 15 jaar voor ondervoede kinderen in een weeshuis, waar ze zelf ook woonde. Pétronin, afkomstig uit Bordeaux, is arts en voedingsdeskundige. Eind jaren 90 kwam ze in aanraking met de zware miserie in het noorden van Mali, verscheurd door jaren burgeroorlog en etnische conflicten.