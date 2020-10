Archeologiedagen of gluren bij (de kunst van) Marc Coucke? Met deze tips weet u waarnaartoe dit weekend

27.000 mensen namen vorig jaar deel aan de Vlaamse Archeologiedagen, dat zal dit jaar sowieso minder zijn, met dank aan COVID-19. Normaal gezien hadden die dagen al in mei plaats moeten vinden. De Nederlandse collega's verplaatsten hun weekend meteen naar 2021, maar in Vlaanderen wagen ze het er nu toch al op, enkele maanden later. Verwacht u aan een herfstig weekend, met extra aandacht voor de bijzondere job van de archeoloog.

Er zijn fysieke én online activiteiten, met respect voor alle coronamaatregelen. Zo kunnen liefhebbers in Anno 1465, de erfgoedsite in Raversijde, puzzelen met 15e-eeuwse potscherven. Wie meer wil weten over de job van een archeoloog gespecialiseerd in Romeinen, die kan terecht in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren.