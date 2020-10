Kritisch rapport van Audit Vlaanderen legt reeks pijnpunten bloot bij VRT 

Het rapport van Audit Vlaanderen brengt een opeenstapeling van grote en kleinere misstappen die verschillende afdelingen op de VRT begaan hebben.

Het gaat dan onder meer over het niet respecteren of het omzeilen van de aanbestedingsregels. In de audit wordt bijvoorbeeld de bouw van een decor aangehaald, waarbij de VRT niet op de beste offerte ingaat omdat ze liever met een andere leverancier samenwerkt.

De VRT schiet volgens het rapport ook te kort op het vlak van contractbeheer en -opvolging. Als een tv-productie middelen nodig heeft en een aantal aankopen doet, is het niet altijd duidelijk wat er achteraf met dat aangekochte materiaal gebeurt. Er blijkt ook niet altijd gecontroleerd te worden of extra aangekocht materiaal echt nodig was.