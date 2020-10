Bakker uit Moen schenkt overschotten weg om lege brooddozen van schoolkinderen te vullen

“Blijkbaar is het een nieuw fenomeen”, zegt Charline Morreau van bakkerij Christophe. “Ik hoorde dat verhaal in de winkel en nam daarna onmiddellijk contact op met de leerkracht. Je kan je dat niet voorstellen dat sommige kinderen in het jaar 2020 nog steeds met een lege brooddoos naar school komen."



De overschotten variëren van dag tot dag. “Het is het best voor ons als er niets over is. Maar te weinig hebben, is ook niet goed. Daarom bakken we altijd een beetje te veel. Er is dus altijd wel iets over."

Morreau hoopt met deze actie andere bakkers aan te moedigen om hetzelfde te doen. “Ik raad de leerkrachten ook aan om het gewoon te vragen aan hun vaste bakker. De meesten gaan dit zeker zien zitten.”