Bibliotheken in Antwerpen worden ontmoetingsplekken: "In plaats van de bib vol te proppen met boeken, willen mensen er mekaar ontmoeten"

Een opvallend profiel is de "third place gebruiker". Dat zijn kinderen tot dertien jaar die de bibliotheek als "derde plek" gebruiken. Ze hebben geen eigen kamer thuis, geen eigen laptop. Zij hebben de bib nodig om hun huiswerk te maken. Ze spreken er af met vrienden en hangen er rond. "We bereiken ze vanzelf maar we bieden ze weinig aan. Terwijl we hen zoveel kennis zouden kunnen meegeven, door hen dingen te laten doen. Het gaat dan niet over speeltuinen of ballenbaden maar we kunnen hen bijvoorbeeld leren programmeren of werken met een laptop. Slam poetry is dan weer een speelse manier om hun taalvaardigheid te vergroten", zegt Van Geel.