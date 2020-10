Bouw gevangenis Leopoldsburg start in 2023, complex moet in 2025 klaar zijn

In de nieuwe gevangenis zal er plaats zijn voor 312 gedetineerden. Er zullen twee regimes in de gevangenis zijn: een medium waar de gevangene in een hoogbeveiligde omgeving zit. Maar de gedetineerde kan ook evolueren naar een regime met open deuren. De overheid wil met dit open regime de reïntegratie van de gevangene in de maatschappij makkelijker maken.

In de nieuwe gevangenis zal ook een strafuitvoeringsrechtbank zijn en buiten komt er een gebouw voor sociale tewerkstelling.