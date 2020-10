Brugse cafébazen protesteren met rouwstoet: "Dit is pure broodroof"

Een van de initiatiefnemers is Jordi Bamps van café Walhalla: "Dit is pure broodroof. Het sluitingsuur van 1 uur was al een streep door onze rekening. 23 uur is gewoon een doodsvonnis. Zeker voor de nachtcafés waar het leven pas om 11 uur 's avonds begint."

Jordi heeft het vooral moeilijk met de onzekerheid voor de cafés. "Het is heel moeilijk in te schatten hoe lang het allemaal zal duren. Ze spreken nu van 4 weken. Maar in het begin van de lockdown spraken ze ook van 3 weken. Uiteindelijk is dat 3 maanden geworden. Als dat ook nu weer zo zal zijn, dan vrees ik het ergste zowel voor mezelf als voor veel collega's."

De cafébazen hopen dat er op één of andere manier een compensatie komt voor het verlies door het vroege sluitingsuur. Jordi Bamps: "Nu zondag organiseren we een rouwstoet door de straten van Brugge naar het Astridpark. Daar zullen we een kerkhof maken. Iedereen kan een kruisje plaatsen met de naam van zijn of haar favoriete café erop. We willen geen vandalisme. En willen dat iedereen een mondmasker draagt en genoeg afstand houdt."