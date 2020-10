Strengere regels voor jeugdwerk: zo veel mogelijk buitenactiviteiten, kleinere groepen en mondmaskers vanaf 12 jaar

"We moeten met het jeugdwerk onze verantwoordelijkheid nemen", aldus minister Dalle. "En dat kan ook: in de zomervakantie hebben ongeveer 1 miljoen Vlaamse en Brusselse kinderen een kamp of activiteit bijgewoond, en er waren amper coronabesmettingen. Maar nu het jeugdwerk ook in de weekends opnieuw is opgestart, volstaan de regels die deze zomer van kracht waren niet meer. In de huidige context moeten we strenger zijn. We volgen de situatie op en sturen bij waar nodig."

De algemene aanbeveling om zo veel mogelijk activiteiten in de buitenlucht te organiseren, blijft ook belangrijk. "Dat is gelukkig ook de sterkte van het jeugdwerk: dat er veel buiten gebeurt. Als iedereen daarnaast voorzichtig is en zijn gezond verstand gebruikt: dan komen we al ver", volgens Dalle. "In spelsituaties kunnen jongeren al eens dichter bij elkaar komen, maar afstand houden blijft belangrijk. Dit is geen makkelijke boodschap, maar het jeugdwerk heeft deze zomer al aangetoond dat ze haar verantwoordelijkheid kan nemen."

Met de evolutie naar code oranje past het jeugdwerk strengere regels toe dan de scholen, die momenteel in code geel werken. "In de praktijk stemmen we de regels eigenlijk meer af op wat er in de klas gebeurt. We moeten de absolute prioriteit geven aan het onderwijs: het is belangrijk dat scholen open blijven en dat de lessen kunnen doorgaan. En daarnaast hopen we dat het jeugdwerk zijn ding ook kan blijven doen."