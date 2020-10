Coronapatiënten in ziekenhuis waren voorbije maanden gemiddeld jonger, maar ook minder ziek dan bij eerste golf

Het profiel van de coronapatiënt in onze ziekenhuizen, is de voorbije maanden wat gewijzigd, stelt Sciensano, dat daarvoor de kenmerken van 16.792 patiënten onder de loep nam. Dat is zo'n 70 procent van alle coronapatiënten die sinds het begin van de pandemie in de Belgische ziekenhuizen belandden. Opgelet: in de analyse zijn de recentere gevallen nog niet opgenomen.