Cyberaanvallen bij scholengroep in Herentals, directie vermoedt dat leerlingen daders zijn

De voorbije twee weken werd de campus Collegestraat van scholengroep kOsh in Herentals verschillende keren getroffen door cyberaanvallen. Er wordt via speciale websites een opdracht gegeven om overdreven veel gegevens naar de school te sturen via het internet, en op die manier wordt het internet in de school platgelegd. Daardoor komen zowel de administratieve diensten als de leerkrachten en de leerlingen in de problemen.

De school vermoedt dat de daders leerlingen zijn. Ze weten dat een aantal leerlingen effectief de bewuste websites heeft bezocht waarmee de cyberaanvallen georganiseerd worden, maar er zijn geen bewijzen dat de leerlingen echt gebruik hebben gemaakt van het systeem.