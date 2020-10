Premier Alexander De Croo (Open VLD): "Tegen het einde van de maand wil ik dat testcapaciteit is verdubbeld"

Testen, testen, testen. Het is cruciaal voor een goed werkende corona-aanpak. Qua testcapaciteit zit ons land internationaal gezien zeer hoog, stelt premier De Croo. Maar de capaciteit moet nog fors omhoog, vindt hij. "Het is heel duidelijk: tegen het einde van de maand wil ik dat die capaciteit verdubbeld is."

"We zijn alles aan het klaarmaken om die capaciteit te kunnen verdubbelen. Dat is een belangrijk element om ervoor te zorgen dat mensen die een hoog risico contact gehad hebben, dat die getest kunnen worden en snel kunnen weten wat hun situatie is", aldus de eerste minister.

De Croo herhaalt nog eens dat hij beseft dat de overheid veel van de mensen vraagt nu de coronamaatregelen weer strenger gemaakt zijn. "Het duurt ook lang. Maar ons gedrag bepaalt de overlevingskansen van de kwetsbare mensen. We hebben het in onze handen."

Een van de strengere maatregelen is het sluitingsuur van cafés. Dat is vervroegd naar 23 uur. Vorige nacht was de laatste nacht dat bars tot 1 uur mochten openblijven. Op de Oude Markt in Leuven lapten tientallen studenten de basisregels tegen corona aan hun laars. "Dat is niet goed, ik veroordeel dat", reageert premier De Croo. "Het gaat om een aantal mensen die duidelijk niet begrepen hebben wat hun verantwoordelijkheid in de maatschappij is."

