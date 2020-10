Diabetespatiënt Robin Koops vindt kunstmatige alvleesklier uit: "Ik heb mijn leven terug"

Bij patiënten die diabetes type 1 hebben, werkt de alvleesklier niet en kunnen ze zelf geen insuline aanmaken. Ze moeten ook (suiker) eten wanneer hun suikerspiegel te laag staat. "Ik had soms hypo's (lage suikerspiegel, red.)", zegt Koops in "Nieuwe feiten". "Dat gebeurt wanneer je jezelf te veel insuline hebt toegediend, of wanneer je te veel inspanning hebt geleverd. Je kan er zelfs van buiten bewustzijn geraken. In een normale situatie kan je dat weg eten. Ik moest daarvoor zo'n 14 kilogram suiker per jaar eten."