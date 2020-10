Diest plant coronabomen op alle begraafplaatsen: "Als herinnering aan de coronaslachtoffers"  

"We planten op elk kerkhof van Diest een coronaboom", vertelt schepen Rick Brans. "We doen dat als herinnering aan alle slachtoffers van covid-19. Maar ook als herinnering aan de hele coronaperiode. Onze manier van leven is drastisch veranderd, en ook onze manier van afscheid nemen. Zo willen we de mensen toch wat troost bieden."