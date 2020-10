Minister van Justitie Van Quickenborne (Open VLD): "Tegen volgend jaar elektronisch gerechtelijk dossier"

Maar er zijn nog grotere stappen mogelijk, denkt Van Quickenborne: "De politie schrijft haar processen-verbaal vandaag nog op papier. De dag dat we dat elektronisch kunnen doen, kunnen we het volledige gerechtelijke dossier digitaal maken, en dan zijn we op weg naar een volledig digitale Justitie. Dat zou midden volgend jaar kunnen gebeuren. Dus we staan op de drempel van een digitale Justitie. Mijn voorganger Koen Geens (CD&V) is er de voorbije jaren in geslaagd om de tanker te keren, dus ik ben eigenlijk wel optimistisch over Justitie."