Theo Moors kweekte als eerste pompoenen in Limburg: "Pompoenen kweken is een wonder"

Al 25 jaar lang kweekt Theo Moors pompoenen. Klein of groot, om op te eten of als decoratie, oranje of wit... er is voor elk wat wils. “Het is een wonder: het enige wat je nodig hebt, is een zaadje, zonlicht en water”, zegt hij. “De plantdatum is van half april tot half mei, maar je moet oppassen met IJsheiligen dat de plantjes niet bevriezen. Dat is rond 10 mei.” Theo is de eerste die pompoenen is beginnen telen in de regio. “Ik kan niet nagaan of ik de eerste van Europa of de Benelux was, maar ik vermoed van wel.”