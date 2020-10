BEKIJK: Eerste A400M, het nieuwe militaire transporttoestel van Defensie, landt op luchthaven van Melsbroek

Het toestel is vanmorgen in Luxemburg opgestegen en is nadien alle Belgische provincies gevlogen. Het toestel dat vandaag is aangekomen is het Luxemburgse toestel.



De nieuwe transportvliegtuig is groter, sneller én kan ook verder vliegen dan de oude C-130s.



De beslissing om A400Ms te kopen dateert al van twintig jaar geleden. De ontwikkeling van het nieuwe toestel verliep dan ook erg moeizaam. Er waren veel technische problemen en de kosten bleken veel hoger dan voorzien.