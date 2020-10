Geen belastingvrijstelling meer voor CNG-wagens en plug-in hybrides vanaf 2021: fiscaliteit verandert voor nieuwe wagens

De nieuwe berekeningsmethode geldt enkel voor wie vanaf volgend jaar een nieuwe wagen koopt. Wie voor een nieuwe milieuvriendelijke auto kiest, zal minder inschrijvingstaks en jaarlijkse verkeersbelasting betalen, dan wie een vervuilende wagen koopt: dat is de algemene regel. Belangrijk: voor leasingwagens verandert er niets, die worden op federaal niveau belast. En ook voor tweedehandswagens verandert er niets.

Wat de jaarlijkse verkeersbelasting betreft, maakt die nieuwe berekeningsmethode hooguit enkele euro's verschil. De verandering heeft vooral gevolgen op de eenmalige Belasting op Inververkeerstelling (BIV). Voor ruim 70 procent van de auto's op de markt daalt het tarief, voor een kleine 30 procent procent stijgt het. De gemiddelde stijging is wel groter dan de gemiddelde daling. "De tarieven stijgen vooral bij de meest vervuilende wagens en de daling zit voornamelijk bij de stadswagens en de gezinswagens", zegt minister van Financiën en Begroting Matthias Diependaele (N-VA).

Een voorbeeld: voor een Renault Clio benzine, wat de best verkochte wagen is in Vlaanderen, bedraagt de daling 100 euro. Voor een Peugeot 3008 diesel, het nummer vijftien op de lijst, is er een stijging van 165 euro.

Opvallend: het fiscale gunsttarief voor CNG-wagens (op aardgas) en plug-in hybridewagens (met een herlaadbare batterij en een andere energiebron) valt weg. Enkel volledig elektrische auto's worden vanaf volgend jaar nog vrijgesteld van alle verkeersbelasting.