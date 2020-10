"Meer snelheidsovertreders door minder verkeer": resultaat flitsmarathon baart politie zorgen

Woensdag hebben de Federale Wegpolitie en 125 lokale politiezones samen de dertiende flitsmarathon georganiseerd. In totaal werden tijdens de actie in heel België 959.144 voertuigen gecontroleerd. De politie schreef 35.443 processen-verbaal en onmiddellijke inningen uit en trok 331 rijbewijzen in.

Dat is geen bemoedigend resultaat want in totaal reed 3,70% van de gecontroleerde bestuurders te snel. Het is een stijging ten opzichte van de vorige flitsmarathon van oktober 2019 toen slechts 2,55% van de bestuurders in overtreding was. In 2019 werden wel 1.200.778 bestuurders gecontroleerd.