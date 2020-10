Politie zal meteen boete geven voor overtredingen van strengere coronamaatregelen: "Er is genoeg gesensibiliseerd"

Nico Paelinck is zelf korpschef van de politiezone Westkust. Denkt hij dat er daar extra problemen zullen zijn tijdens de herfstvakantie die eraan komt? "Groepen van 12 of 15 mensen die samen een villa afhuren, dat zal dit jaar niet kunnen. Je eigen bubbel en drie andere mensen: meer mag niet. Als we merken dat er toch te veel mensen samen zijn, of dat er lockdownparty's worden georganiseerd, dan kunnen we daartegen optreden. Meestal bellen we aan en worden we zonder problemen binnengelaten. Maar in uitzonderlijke gevallen kunnen we het parket contacteren om achter de voordeur te controleren."