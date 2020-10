In China lijkt coronacrisis uitgedoofd: wat doen zij dan zoveel beter? "Bij een uitbraak grijpen ze onmiddellijk in"

De hamvraag is dan: wat doen die landen dan anders of beter dan wij? "Het grote verschil", denkt Vervaeke, "is dat ze heel snel ingrijpen. Ze wachten hier niet tot er 200 of 300 besmettingen per dag zijn. Men grijpt onmiddellijk in als er zich een cluster aan besmettingen voordoet en probeert die in de kiem te smoren."