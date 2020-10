In Kapellen moeten 90 kinderen van één turnclub in quarantaine

Bij turnclub Artgym in Kapellen hebben vijf trainers positief getest op COVID-19. De club heeft zo'n 280 leden tussen de 4 en 18 jaar. "Alle ouders zijn meteen verwittigd", zegt Vicky Baümer van Artgym. "Volgens de gymfederatie moeten kinderen die rechtsreeks contact hadden met besmette trainers 7 dagen in quarantaine, met een coronatest op dag 5. We schatten dat het bij ons toch gaat om 90 kinderen, onder meer uit de lessen acrogym en tumbling. De quarantaine wordt geadviseerd door Gymfed. We kunnen als club niemand verplichten om dat te doen. Dat is de verantwoordelijkheid van de ouders."