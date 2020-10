In Nederlandse randstad stijgt de druk op ziekenhuizen: "We zijn er voor elkaar, maar pittig om dit weer aan te gaan"

Ook in Nederland stijgen de coronacijfers ontzettend snel, en ook daar maken ze zich zorgen. In de Europese ranglijst die de verspreiding van het virus onder de bevolking weergeeft, staat Nederland tweede, na Tsjechië. België staat vijfde. In de Randstad, het grootstedelijk gebied rond de agglomeraties Amsterdam, Den Haag en Rotterdam, komen ziekenhuizen en andere gezondheids-diensten onder zware druk te staan. "Het Journaal" ging kijken in Dordrecht, op twintig kilometer van Rotterdam.